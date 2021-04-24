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Общество

Снести, оставить или перенести – мнения псковичей о судьбе памятника Ленину разделились

Фото здесь и далее Арсения Тимашова

В день рождения Владимира Ленина, 22 апреля, ПАИ опубликовало мнение псковича, который на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова предложил снести памятник

Мнения пользователей в официальном аккаунте  Псковского агентства информации в Instagram о судьбе памятника Ленину в Пскове разделились. Некоторые псковичи предлагают оставить памятник российскому революционеру, политическому и государственному деятелю Владимиру Ленину на месте, другие предлагают перенести его и использовать освободившееся пространство для других целей. Третья категория местных жителей согласна с предложением снести памятник безвозвратно.

«Я думаю, если провести голосование, то 90% согласятся с тем, что пора его снести», - уверена псковичка.

Другой пскович считает, что давно пора «убрать этот туалет для птиц» и установить на его месте фонтан. Другие псковичи высказались весьма категорично – «снести однозначно, и не думать».

Другие жители города считают, что памятник следует оставить в покое.

«Давайте тогда историю всю снесём, - возмутился пскович. – И так уже некоторые личности не могут ответить даже на простейшие вопросы по истории». Другой пскович добавил, что Владимир Ленин навсегда останется в истории страны, хотят этого жители города или нет.

Псковичка добавила, что Ленин основал свободу вероисповедания, уничтожил национальные ограничения, ввёл равноправие мужчин и женщин, искоренил безграмотность.

«Ленин - символ социальной справедливости. И это история нашей страны. Памятник должен стоять! И никаким гуляньям он не мешает», - считает жительница Пскова.

Третья категория псковичей высказались, что вместо памятника там следует установить фонтан. Ленина при этом предложили перенести в сквер Искусств.

«На самом деле здесь очень уместна была бы площадь, которой по сути нет в городе,  и вместо Ленина зимой ставили бы елку центральную и на площади этой удобно было бы людям приходить погулять к елке», - считает псковичка, добавив, что там можно было бы проводить мероприятия, выставки и концерты.

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