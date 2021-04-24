Около 1,2 тысячи псковичей уже приняли участие в весеннем месячнике по уборке
В Пскове в весеннем месячнике по благоустройству и санитарной уборке города приняли участие около 1,2 тысячи человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Весенний месячник по уборке Пскова продолжается. По состоянию на 21 апреля было убрано 46 городских территорий, вывезено около 2,2 тысячи мешков с мусором.
В преддверии православного праздника Святой Пасхи подрядчик производит ежедневную уборку территорий городских кладбищ. По состоянию на 20 апреля оттуда вывезено 834,5 кубометра мусора.
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