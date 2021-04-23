Николай Хондзинский: Воспитание детей в музыке нужно начинать с родителей

16:35, 23 апреля 2021, ПАИ

Воспитание детей в музыке нужно начинать с их родителей. Об этом заявил художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский во время брифинга в медиацентре ПАИ 23 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По мнению Николая Хондзинского, если родителям классическая музыка неинтересна, то и детям будет ничего не интересно.

«Музыка – язык, который требует понимания. Если с детства вокруг ребёнка звучит музыка, то ему будет интересно на концерте. А если дети разговаривают на концерте, то надо делать замечание не им, а их родителям», – заключил Николай Хондзинский.