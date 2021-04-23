Николай Хондзинский: Воспитание детей в музыке нужно начинать с родителей
Воспитание детей в музыке нужно начинать с их родителей. Об этом заявил художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский во время брифинга в медиацентре ПАИ 23 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
По мнению Николая Хондзинского, если родителям классическая музыка неинтересна, то и детям будет ничего не интересно.
«Музыка – язык, который требует понимания. Если с детства вокруг ребёнка звучит музыка, то ему будет интересно на концерте. А если дети разговаривают на концерте, то надо делать замечание не им, а их родителям», – заключил Николай Хондзинский.
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