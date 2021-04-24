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В Пскове росгвардейцы благоустроили площадку для установки памятника погибшим в Великой Отечественной войне

В Пскове росгвардейцы благоустроили площадку, на которой будет установлен памятник погибшим в Великой Отечественной войне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В благоустройстве приняли участие сотрудники и военнослужащие регионального управления Росгвардии во главе с начальником управления полковником полиции Игорем Ивановым, а также депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов, представители Совета ветеранов и жители Пскова.

Участники привели в порядок территорию вблизи железнодорожного моста через реку Великую и высадили 12 деревьев.

Памятник, который планируется установить на этом месте, посвящён подвигу бойцов Красной Армии и войск НКВД, защищавших в 1941 году стратегический железнодорожный мост через реку Великую. 8 июля 1941 года части Красной Армии отступали. Перед сапёрами стояла задача после переброски войск через реку Великую взорвать мост. Пока группа сапёров занималась минированием моста, по немцам вели огонь бойцы войск НКВД, в том числе и с бронепоезда. В то время они занимались охраной важных объектов железнодорожной инфраструктуры, включая мост. Сапёры успели осуществить подрыв. Мост обрушился в реку вместе с успевшими занять его немцами. Младший лейтенант Костенко и ещё девять бойцов 110-го полка 2-й дивизии НКВД по охране железнодорожных сооружений погибли, но задержали продвижение захватчиков.

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