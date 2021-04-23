Для концертов на открытом воздухе важно подобрать правильное место – Николай Хондзинский

17:05, 23 апреля 2021, ПАИ

Для концертов на открытом воздухе важно подобрать правильное место. Об этом заявил художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский во время брифинга в медиацентре ПАИ 23 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Во время концертов на открытом воздухе акустика и живое звучание голоса пропадает, – отметил дирижер. – Мне интереснее работать на улице, нравится атмосфера, но есть вопросы к звуку».

Пианист, лауреат международных конкурсов Арсений Мун поддержал мнение о том, что важно подобрать правильное место, чтобы звук был соответствующий. «Нужно выбирать тихое спокойное место», – заметил Мун.

Николай Хондзинский выразил уверенность, что такие концерты позволяют расширить аудиторию слушателей и воспитывать первичное отношение к музыке. «У нас есть возможность приобщить людей, это наша образовательная роль, и почему бы не сделать это бесплатно», – подчеркнул Хондзинский, добавив, что open-air позволяет формировать новую публику для привлечения аудитории в зал.