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Из-за погоды в Пскове перенесли обработку от клещей

Обработку от клещей в Пскове перенесли из-за погоды. Акарицидная обработка запланирована на 26 апреля, пишет «Псковская правда».

По словам специалистов, для проведения обработки необходима сухая погода, без осадков. В администрации Пскова сообщили, что работы начнутся сразу после улучшения погодных условий. Всего в Пскове будет обработано против клещей 43 территории.

На Звеличье в список вошли:

- Дендропарк (парк у Мирожского монастыря), включая правый берег реки Мирожки вдоль стен Мирожского монастыря, до детской и волейбольной площадки включительно

- Сквер по улице Западной в границах улиц Коммунальной, Западной, Байкова

- Сквер у гостиницы «Рижская» в границах улиц Народной, Киселёва, Рижского проспекта

- Парковая зона у Дома офицеров в границах улиц Юбилейной, Комдива Кирсанова, Молотова

- Сквер у телецентра (нечетная сторона Рижского проспекта)

- Сквер на улице Юбилейной между Рижским проспектом и улицей Коммунальной

- Сквер на площади Ленина

В центре:

- Детский парк

- Сквер на площади Победы у памятника Неизвестному солдату

- Сквер у монумента «Танк Т-34»

- Ботанический сад

- Сквер Кутузова

- Сквер у церкви Николы со Усохи

- Сквер у железнодорожного вокзала

- Сквер у автовокзала

- Зеленая зона на улице Пушкина от Октябрьского проспекта до улицы Ленина

- Зеленая зона на пересечении улиц Ленина и Пушкина (Театральный сквер)

- Зеленая зона в районе Михайловской башни (между улицами Кузнецкой и Свердлова)

- Сквер на площади Павших борцов (на пересечении улиц Кузнецкой и Карла Маркса)

- Зеленая зона у памятного знака Героям-десантникам

- Сквер у Дома Советов (в границах улиц Гоголя, Некрасова, Октябрьского проспекта)

- Парк культуры и отдыха имени А. С. Пушкина

- Территория вокруг Покровской башни

- Территория у памятного знака «Город воинской славы» на площади Победы

- Территория у Городского культурного центра

- Сквер на улице 23 Июля

- Сквер вдоль улицы Вокзальной

- Сквер на улице Шоссейной

В Финском парке:

- Набережная реки Псковы от Кузнецкого до Троицкого моста (левый берег)

- Набережная реки Псковы от Троицкого моста до реки Великой (левый берег)

На набережной:

- Набережная реки Великой от реки Псковы до моста имени 50-летия Октября

На Запсковье:

- Сквер на проспекте Энтузиастов (пересечение улиц Энтузиастов и Труда)

- Сквер на Сиреневом бульваре (от проспекта Энтузиастов до улицы Юности)

- Сквер на улице Герцена (в районе д. № 8,10 на улице Герцена)

- Сквер на улице Леона Поземского (от Золотой набережной до улицы Застенной)

- Сквер на улице Александра Невского (в границах улиц Леона Поземского, Александра Невского, Застенной)

- Сквер у церкви Нерукотворного Образа (в границах улицы Труда, улицы Первомайской, крепостной стены)

- Территории в границах улицы Труда, улицы Олега Кошевого, улицы Застенной до фасада дома № 19 на улице Кошевого и № 14 на улице Труда

- Сквер на улице Труда (в границах улицы Труда, улицы Ипподромной до фасада дома № 18 улицы Труда)

- Парк Гагарина (территория на пересечении улиц Гущина и Гдовской)

- Территория вдоль правого берега реки Псковы (в границах: Гремячая башня, крепостная стена, жилая застройка)

- Правый берег реки Псковы (от Кузнецкого моста до Гремячей башни)

- Территория вдоль крепостной стены (от Гремячей башни до ул. Леона Поземского).

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