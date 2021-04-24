Из-за погоды в Пскове перенесли обработку от клещей
Обработку от клещей в Пскове перенесли из-за погоды. Акарицидная обработка запланирована на 26 апреля, пишет «Псковская правда».
По словам специалистов, для проведения обработки необходима сухая погода, без осадков. В администрации Пскова сообщили, что работы начнутся сразу после улучшения погодных условий. Всего в Пскове будет обработано против клещей 43 территории.
На Звеличье в список вошли:
- Дендропарк (парк у Мирожского монастыря), включая правый берег реки Мирожки вдоль стен Мирожского монастыря, до детской и волейбольной площадки включительно
- Сквер по улице Западной в границах улиц Коммунальной, Западной, Байкова
- Сквер у гостиницы «Рижская» в границах улиц Народной, Киселёва, Рижского проспекта
- Парковая зона у Дома офицеров в границах улиц Юбилейной, Комдива Кирсанова, Молотова
- Сквер у телецентра (нечетная сторона Рижского проспекта)
- Сквер на улице Юбилейной между Рижским проспектом и улицей Коммунальной
- Сквер на площади Ленина
В центре:
- Детский парк
- Сквер на площади Победы у памятника Неизвестному солдату
- Сквер у монумента «Танк Т-34»
- Ботанический сад
- Сквер Кутузова
- Сквер у церкви Николы со Усохи
- Сквер у железнодорожного вокзала
- Сквер у автовокзала
- Зеленая зона на улице Пушкина от Октябрьского проспекта до улицы Ленина
- Зеленая зона на пересечении улиц Ленина и Пушкина (Театральный сквер)
- Зеленая зона в районе Михайловской башни (между улицами Кузнецкой и Свердлова)
- Сквер на площади Павших борцов (на пересечении улиц Кузнецкой и Карла Маркса)
- Зеленая зона у памятного знака Героям-десантникам
- Сквер у Дома Советов (в границах улиц Гоголя, Некрасова, Октябрьского проспекта)
- Парк культуры и отдыха имени А. С. Пушкина
- Территория вокруг Покровской башни
- Территория у памятного знака «Город воинской славы» на площади Победы
- Территория у Городского культурного центра
- Сквер на улице 23 Июля
- Сквер вдоль улицы Вокзальной
- Сквер на улице Шоссейной
В Финском парке:
- Набережная реки Псковы от Кузнецкого до Троицкого моста (левый берег)
- Набережная реки Псковы от Троицкого моста до реки Великой (левый берег)
На набережной:
- Набережная реки Великой от реки Псковы до моста имени 50-летия Октября
На Запсковье:
- Сквер на проспекте Энтузиастов (пересечение улиц Энтузиастов и Труда)
- Сквер на Сиреневом бульваре (от проспекта Энтузиастов до улицы Юности)
- Сквер на улице Герцена (в районе д. № 8,10 на улице Герцена)
- Сквер на улице Леона Поземского (от Золотой набережной до улицы Застенной)
- Сквер на улице Александра Невского (в границах улиц Леона Поземского, Александра Невского, Застенной)
- Сквер у церкви Нерукотворного Образа (в границах улицы Труда, улицы Первомайской, крепостной стены)
- Территории в границах улицы Труда, улицы Олега Кошевого, улицы Застенной до фасада дома № 19 на улице Кошевого и № 14 на улице Труда
- Сквер на улице Труда (в границах улицы Труда, улицы Ипподромной до фасада дома № 18 улицы Труда)
- Парк Гагарина (территория на пересечении улиц Гущина и Гдовской)
- Территория вдоль правого берега реки Псковы (в границах: Гремячая башня, крепостная стена, жилая застройка)
- Правый берег реки Псковы (от Кузнецкого моста до Гремячей башни)
- Территория вдоль крепостной стены (от Гремячей башни до ул. Леона Поземского).
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