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Общество

ПсковГУ запускает бесплатное обучение для ищущих работу граждан

В рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» ПсковГУ проведёт бесплатное обучение для граждан, ищущих работу или планирующих сменить род своей деятельности.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза, обучение будет проводиться по программам «Разработка веб-сайтов», «Цифровая экономика и интернет-предпринимательство: шаги к успеху» и «Основы SMM», а также «Документационное обеспечение деятельности организации (делопроизводитель, секретарь общего профиля)» на образовательной платформе Томского государственного университета.

Тем гражданам, которые находится в поисках работы или обратились в органы службы занятости, предлагается выбрать курсы повышения квалификации ПсковГУ для бесплатного обучения. Начало обучения будет проводиться по мере набора групп.

Подать заявку на обучение можно здесь.

Стать участниками бесплатного обучения могут следующие категории слушателей: гражданин, ищущий работу и обратившийся в органы службы занятости; гражданин в возрасте 50 лет и старше; гражданин предпенсионного возраста; женщина в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до 3 лет; женщина с детьми дошкольного возраста и в поисках работы.

Проект реализуется в рамках гранта Правительства России, полученного Томским государственным университетом. На основании трёхстороннего соглашения, подписанного между университетами и комитетом по труду и занятости Псковской области, федеральным оператором проекта выступает ТомГУ, а региональным – ПсковГУ.

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