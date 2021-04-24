Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

133 жителя Псковской области приняли участие в конкурсе «Письмо солдату. Победа без границ»

В Псковской области подвели итоги регионального этапа международного конкурса «Письмо солдату. Победа без границ». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Работы оценивались отдельно в каждой подноминации, а также внутри подноминации отдельно оценивались работы разных возрастных категорий – младшей (7-10 лет), средней (11-14 лет), старшей (15-17 лет).

Многие ребята в своих письмах рассказывали о боевой и послевоенной жизни своих родных, делясь с потенциальными читателями историями их жизненного пути. Для этого кому-то пришлось заглянуть не только в семейный фотоальбом, но и в архив.

Победителями регионального этапа международного конкурса «Письмо солдату. Победа без границ» стали: в номинации «Письмо» - Пашенков Анатолий (13 лет, Новоржев), Костина Ксения (16 лет, Порхов), Лукашов Даниил (9 лет, Великие Луки), Филиппова Анна (13 лет, Новоржев), Шидловская Александра (17 лет, Псков); в номинации «Рисунок» - Ковалева Надежда (13 лет, Великие Луки), Панова Дарья (16 лет, Великие Луки), Петрова Елизавета (8 лет, Невель), Бельский Егор (13 лет, Великие луки), Боровкова Ирина (12 лет, Новосокольники), Кочергина Мария (16 лет, Новоржев); в номинации «Видео» - Болдышева Надежда (11 лет, Невель), Лютенко Иван (11 лет, Псков), Корнева Арина (7 лет, Псков), Размысловичи Иван и Михаил (9 и 11 лет, Великие Луки), Васильева Анна (11 лет, Псков), Евдокимова Мария (16 лет, Остров). Их работы направлены на второй этап конкурса, в Москву.

В этом году конкурс расширил свою географию, стал международным и пригласил к участию несовершеннолетних не только из России, но и из стран СНГ. Организаторами конкурса в регионах страны стали детские омбудсмены при поддержке военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

В конкурсе принимали участие дети в возрасте от 7 до 17 лет. Они могли прислать свои работы по трём номинациям: «Письмо» (подноминации: стихотворение и проза), «Рисунок» (подноминации: портрет, пейзаж, натюрморт) и «Видео» (интервью, мультфильм, творческий номер, рассказ).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Есть ли у вас сезонная аллергия?
Проголосовать >>>

24 апреля 2021

Об авторском праве, наших долгах и Ленине — в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
24 апреля 2021

Новый очаг коронавируса зафиксирован в Новорожевской РЭС
23 апреля 2021

Apple готовит большое системное обновление
23 апреля 2021

Владимир Путин подписал Указ о сохранении заработной платы на период майских праздников
23 апреля 2021

Фотография огромной радуги над Псковом
23 апреля 2021

Всероссийский селектор «Единой России» пройдёт в Пскове 24 апреля
23 апреля 2021

О музыке и о себе - брифинг с Николаем Хондзинским и Арсением Муном
23 апреля 2021

Соревнования по стрельбе из боевого оружия среди силовиков прошли в Пскове

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Телефон/факс: (8112) 72-29-00
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования
Прайс-лист и техтребования на размещение рекламы в мобильной версии сайта

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...