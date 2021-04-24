133 жителя Псковской области приняли участие в конкурсе «Письмо солдату. Победа без границ»

17:40, 23 апреля 2021, ПАИ

В Псковской области подвели итоги регионального этапа международного конкурса «Письмо солдату. Победа без границ». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Работы оценивались отдельно в каждой подноминации, а также внутри подноминации отдельно оценивались работы разных возрастных категорий – младшей (7-10 лет), средней (11-14 лет), старшей (15-17 лет).

Многие ребята в своих письмах рассказывали о боевой и послевоенной жизни своих родных, делясь с потенциальными читателями историями их жизненного пути. Для этого кому-то пришлось заглянуть не только в семейный фотоальбом, но и в архив.

Победителями регионального этапа международного конкурса «Письмо солдату. Победа без границ» стали: в номинации «Письмо» - Пашенков Анатолий (13 лет, Новоржев), Костина Ксения (16 лет, Порхов), Лукашов Даниил (9 лет, Великие Луки), Филиппова Анна (13 лет, Новоржев), Шидловская Александра (17 лет, Псков); в номинации «Рисунок» - Ковалева Надежда (13 лет, Великие Луки), Панова Дарья (16 лет, Великие Луки), Петрова Елизавета (8 лет, Невель), Бельский Егор (13 лет, Великие луки), Боровкова Ирина (12 лет, Новосокольники), Кочергина Мария (16 лет, Новоржев); в номинации «Видео» - Болдышева Надежда (11 лет, Невель), Лютенко Иван (11 лет, Псков), Корнева Арина (7 лет, Псков), Размысловичи Иван и Михаил (9 и 11 лет, Великие Луки), Васильева Анна (11 лет, Псков), Евдокимова Мария (16 лет, Остров). Их работы направлены на второй этап конкурса, в Москву.

В этом году конкурс расширил свою географию, стал международным и пригласил к участию несовершеннолетних не только из России, но и из стран СНГ. Организаторами конкурса в регионах страны стали детские омбудсмены при поддержке военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

В конкурсе принимали участие дети в возрасте от 7 до 17 лет. Они могли прислать свои работы по трём номинациям: «Письмо» (подноминации: стихотворение и проза), «Рисунок» (подноминации: портрет, пейзаж, натюрморт) и «Видео» (интервью, мультфильм, творческий номер, рассказ).