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Соревнования по стрельбе из боевого оружия среди силовиков прошли в Пскове

В Пскове в рамках спартакиады на первенство Псковского регионального отделения Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» состоялись соревнования по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, в соревнованиях приняли участие восемь команд правоохранительных органов и воинских частей, дислоцирующихся на территории Псковской области.

Перед началом соревнований участники прошли инструктаж о мерах безопасности и условиях выполнения упражнений.

Участники соревновались в стрельбе на точность из автоматического оружия и пистолетов из различных положений.

В итоге первое место завоевали военнослужащие Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, второго места удостоилась команда регионального УМВД России, представители Управления Росгвардии по Псковской области завоевали бронзу.

Организаторы турнира вручили победителям и призёрам почетные кубки, медали и грамоты.

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Соревнования по стрельбе из боевого оружия среди силовиков прошли в Пскове

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