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В Пскове с 26 по 30 апреля пройдёт Межрегиональный турнир по футболу

Юниорская Спартакиада по футболу пройдёт в Пскове. Фото Краснодарские Известия

В Пскове с 26 по 30 апреля пройдёт Межрегиональный турнир по футболу в рамках V летней Спартакиады молодежи (юниорская) России 2021 года. Об этом сообщает Федерация футбола Псковской области.

Это будут соревнования по футболу II этапа V летней Спартакиады Северо-Западного федерального округа среди юниоров (до 16 лет, 2006 – 2007 годов рождения).
Матчи турнира будут проходить на стадионе «Локомотив».

Планируется участие сборных команд Ленинградской, Вологодской, Мурманской, Псковской, Архангельской, Калининградской областей, Республик Коми и Карелии, и Санкт-Петербурга.
Команды будут разделены на 2 группы. Жеребьевка состоится 25 апреля.
Начало игр 26 апреля в 09:30.

Продолжительность матчей 70 минут (2 тайма по 35 минут).
На Всероссийский финал выходит команда-победитель соревнований.

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