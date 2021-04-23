В Пскове с 26 по 30 апреля пройдёт Межрегиональный турнир по футболу

18:58, 23 апреля 2021, ПАИ

В Пскове с 26 по 30 апреля пройдёт Межрегиональный турнир по футболу в рамках V летней Спартакиады молодежи (юниорская) России 2021 года. Об этом сообщает Федерация футбола Псковской области.

Это будут соревнования по футболу II этапа V летней Спартакиады Северо-Западного федерального округа среди юниоров (до 16 лет, 2006 – 2007 годов рождения).

Матчи турнира будут проходить на стадионе «Локомотив».



Планируется участие сборных команд Ленинградской, Вологодской, Мурманской, Псковской, Архангельской, Калининградской областей, Республик Коми и Карелии, и Санкт-Петербурга.

Команды будут разделены на 2 группы. Жеребьевка состоится 25 апреля.

Начало игр 26 апреля в 09:30.



Продолжительность матчей 70 минут (2 тайма по 35 минут).

На Всероссийский финал выходит команда-победитель соревнований.