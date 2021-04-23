В деревне Череха мужчина варил суп и дошёл до угроз ножом

19:48, 23 апреля 2021, ПАИ

Прокурор Псковского района утвердил обвинительное постановление по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя Псковского района, который совершил угрозу убийством в отношении своей соседки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ведомстве.

Установлено, что вечером 09 марта 2021 года потерпевшая и мужчина находились на кухне коммунальной квартиры в доме в дер. Череха Псковского района, где последний готовил суп. В процессе приготовления супа мужчина попросил у соседки соль на что соседка ответила, нужно меньше пить, а работать, тогда у него будет все для приготовления пищи. На этой почве между ними начался словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник взял со стола кухонный нож, подошел к сидящей на стуле потерпевшей и с намерением вызвать у женщины чувство тревоги и беспокойства за свою безопасность стал размахивать ножом перед лицом потерпевшей, тем самым демонстрируя реальность своих намерений и прекратил свои действия после того как на крики потерпевшей в кухню прибежала ее мать и обхватив мужчину руками, успокоила его.

Уголовное дело направлено мировому судье Псковского района для рассмотрения по существу.

Санкция ст. 119 ч.1 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет