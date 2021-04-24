Псковавтодор приступил к работам на Гдовской трассе по «дорожному нацпроекту»

20:11, 23 апреля 2021, ПАИ

Псковский филиал ГБУ Псковской области «Псковавтодор» приступил к фрезерованию асфальтобетонного покрытия на участке трассы Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье. Об этом ПСковскому агентству информации сообщили в областной администрации. Работы проводятся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на отрезке, который проходит через деревни Заклинье, Грядище и Середка в Псковском районе.

В Середке параллельно производится ремонт водопропускной трубы. Рабочие выполняют укрепление логов входного и выходного оголовков искусственного сооружения, которое перепускает водные потоки двух водоемов, расположенных по обеим сторонам дороги. Старая труба находилась в неудовлетворительном состоянии, из-за этого образовались просадки на проезжей части.

Рабочие также проведут планировку откосов насыпи и дна кюветов, расчистят полосу отвода от кустарника и деревьев. Затем восстановят покрытие на укрепительных обочинах, выполнят устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси А16НТ и верхнего слоя из ЩМА-16.

Укрепление обочин предусмотрено двумя видами материалов: песчано-гравийной смесью и асфальтогранулятом. Кроме того, будут отремонтированы пересечения и примыкания, приведены в порядок автобусные остановки.

Всего силами ГБУ будет приведено в нормативное состояние 7,3 км Гдовской трассы. Еще 22,2 км дороги в Гдовском районе отремонтирует по нацпроекту подрядная организация АО «АБЗ-Дорстрой». Таким образом, в 2021 году до норматива доведут 29,5 км. К 2024 году благодаря нацпроекту автодорога Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье будет обновлена на всем ее протяжении на территории Псковской области и станет полноценным дублером федеральной трассы Р-23.