Владимир Путин подписал Указ о сохранении заработной платы на период майских праздников

21:26, 23 апреля 2021, ПАИ

Президент Владимир Путин подписал Указ об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года. В Указе отмечено, что с 4 по 7 мая 2021 г. включительно объявлены нерабочие дни, но с сохранением за работниками заработной платы. Таким образом, страна отдыхает с 1 мая по 10 мая включительно



