Стадион «Машиностроитель» в Пскове будет оборудован системой распознавания лиц

22:38, 23 апреля 2021, ПАИ

Стадион «Машиностроитель» в первых числах июня будет введен в эксплуатацию. Об этом сообщил замглавы администрации Псова Александр Коновалов в интервью изданию «Аргуметы и Факты - Псков». Уже сейчас очень много вопросов о том, смогут ли люди там заниматься физической культурой и спортом. Смогут. Причем, бесплатно. Но для этого нужно будет пройти некую инновационную процедуру.

Все-таки в эксплуатацию вводится новый объект и все требования безопасности, которые необходимы для новых объектов, соблюдены. В частности, там стоит система СКУД [Система контроля и управления доступом]. Это система определения человека по лицу. Любой гражданин, который захочет заниматься на этом стадионе, должен будет сначала прийти на ресепшен. Его сфотографируют, он получит многоразовую карту, эта карта будет зачипирована и система видеокамер будет распознавать человека на всем спортивном ядре.

В зависимости от уровня допуска, для него будут открываться те или иные двери. Если человек приходит на стадион просто побегать, он получает уровень доступа, который его пропускает внутрь спортивного ядра на беговые дорожки. Также у него есть допуск в санузлы. А спортсмен-футболист получает допуск другого уровня и может находиться на территории стадиона, проходить в санузлы и в некоторые раздевалки. Но у него не будет доступа в залы, где будет фехтование или в велоклуб. Такая будет система - единственная в регионе.

В последующем эта система будет использоваться и при проведении официальных футбольных матчей. Регламенты безопасности министерства внутренних дел требуют полное ID болельщика. Каждый болельщик должен быть оцифрован. Это давно делается в Петербурге на больших аренах. Видеокамера высокого расширения может выхватить лицо человека.

Допустим, совершено какое-то правонарушение, и посмотрев видеозапись, грубо говоря, «вытащив лицо», можно получить данные о том, кто этот человек, где он проживает и все, что необходимо про него знать. Эту систему мы впоследствии планируем использовать в проекте «Безопасный город».