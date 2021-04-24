Школы поменяют график после продления майских праздников

22:48, 23 апреля 2021, ПАИ

«Образовательные организации вносят изменения в годовой календарный учебный график на 2020−2021 учебный год в целях реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования», — сообщили в министерстве образования РФ.



В связи с тем, счто Владимир Путин подписал Указ о продлении майских каникул, школы должны внести корректировки в учебные плвны.