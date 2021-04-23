Военноначальник в Псксковском гарнизоне избил подчинённого

23:16, 23 апреля 2021, ПАИ

23 апреля 2021 года Псковский гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении офицера, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а», ч. 3 ст. 286 УК РФ. (Превышение должностных полномочий)ю Об этом ПАИ сообщила объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области.



Судом установлено, что 4 декабря 2020 года около 10 часов в хранилище автомобильного парка командир роты, являясь начальником по служебному положению и воинскому званию для потерпевшего П., явно превышая свои должностные полномочия, будучи недовольным тем, что П. не опечатал военную технику, приказал ему принять упор лежа и опереться при этом на голову, после чего нанес удар ногой по правой голени, причинив ссадину и кровоподтек, а после того, как потерпевший поднялся, нанес ему еще шесть ударов ладонями обеих рук по лицу, причинив кровоподтеки обеих окологлазничных областей, тем самым существенно нарушив права и законные интересы П. на уважение чести и достоинства личности.



Подсудимый свою вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся.



Суд признал военнослужащего виновным в совершении указанного преступления и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.



Приговор в законную силу не вступил.

По материалам пресс-службы Псковского гарнизонного военного суда.