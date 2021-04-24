Новый очаг коронавируса зафиксирован в Новорожевской РЭС
78 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили медработники Псковской области за мрнувшие сутки, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram. При этом 171 человек в области выздоровел. Пять человек от инфекции скончались.
Глава региона сообщает, что одна выспышка снята Роспотребнадзором с наблюдения. Это Дедовичская средняя школа. Но возник новый очаг в Новоржевском РЭС.
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