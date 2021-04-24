Новый очаг коронавируса зафиксирован в Новорожевской РЭС

00:05, 24 апреля 2021, ПАИ

78 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили медработники Псковской области за мрнувшие сутки, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram. При этом 171 человек в области выздоровел. Пять человек от инфекции скончались.

Глава региона сообщает, что одна выспышка снята Роспотребнадзором с наблюдения. Это Дедовичская средняя школа. Но возник новый очаг в Новоржевском РЭС.