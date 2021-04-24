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Происшествия

Иномарка с пассажирами загорелась при столкновении с жилым домом в Печорах

  • Volkswagen Polo загорелся в результате столкновения с жилым домом
    Фото: ПАИ
  • Volkswagen Polo загорелся в результате столкновения с жилым домом
    Фото: ПАИ
  • Volkswagen Polo загорелся в результате столкновения с жилым домом
    Фото: ПАИ
  • Volkswagen Polo загорелся в результате столкновения с жилым домом
    Фото: ПАИ
  • Volkswagen Polo загорелся в результате столкновения с жилым домом
    Фото: ПАИ
  • Volkswagen Polo загорелся в результате столкновения с жилым домом
    Фото: ПАИ
  • Volkswagen Polo загорелся в результате столкновения с жилым домом
    Фото: ПАИ
  • Volkswagen Polo загорелся в результате столкновения с жилым домом
    Фото: ПАИ
  • Volkswagen Polo загорелся в результате столкновения с жилым домом
    Фото: ПАИ
  • Volkswagen Polo загорелся в результате столкновения с жилым домом
    Фото: ПАИ

Иномарка с пассажирами загорелась при столкновении с жилым домом в Печорах в ночь с 23 на 24 апреля. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По предварительной информации, около 00:00 водитель автомобиля Volkswagen Polo не справился с управлением и допустил наезд на жилой дом на улице Юрьевской. В результате ДТП произошло возгорание автомобиля.

По словам очевидцев в автомобиле находились трое человек. Мужчины госпитализированы прибывшими на место врачами скорой медицинской помощи.

Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня на жилые дома. 

Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают сотрудники ДПС, МЧС, бригада скорой медицинской помощи.

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