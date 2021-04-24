Ещё 78 человек заразились коронавирусом в Псковской области

09:23, 24 апреля 2021, ПАИ

35 909 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 78 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Выздоровело 25 789 пациентов (за сутки – 171), умерло 320 инфицированных COVID-19 человек. Всего специалисты провели 342 155 (за сутки – 1 633) тестов на коронавирус.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.