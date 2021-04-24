День ветеринарного врача празднуют сегодня в мире

10:01, 24 апреля 2021, ПАИ

Ежегодно в последнюю субботу апреля во многих странах мира отмечается Международный день ветеринарного врача. Этот день был учреждён Всемирной ветеринарной ассоциацией в 2000 году.

Как сообщает calend.ru, исторической родиной ветеринарии считается Франция. В XVIII веке в Лионе открылась первая школа для врачей, которые лечили животных. Её основал Людовик XV, чтобы остановить эпидемии, уничтожавшие большое количество домашнего скота. Однако ветеринарные навыки зародились намного раньше: скот во все времена был дорог крестьянам, и о нём старались заботиться, берегли его от всяческих напастей, лечили от болезней народными методами.

Сегодня ветеринарные врачи работают в клиниках, на ветеринарных станциях, в зоопарках, на предприятиях сельского хозяйства. Их подготовкой в России занимаются десятки специализированных учебных заведений – средних специальных и высших.