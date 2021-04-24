Более 25,7 тысячи человек вылечились от COVID-19 в Псковской области

10:16, 24 апреля 2021, ПАИ

171 человек вылечился от коронавирусной инфекции COVID-19 в Псковской области за сутки. Всего выздоровело 25 789 пациентов, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

За сутки коронавирус подтвердили у 78 человек в регионе, всего COVID-19 заразились 35 909 жителей Псковской области.

Умерло 320 инфицированных коронавирусом человек. Специалисты провели 342 155 исследований на коронавирус (за сутки – 1 633).