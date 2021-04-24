Очаг коронавируса в дедовичской школе снят с контроля Роспотребнадзора

11:43, 24 апреля 2021, ПАИ

В Псковской области снят с контроля Роспотребнадзора очаг коронавируса в Дедовичской средней школе. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

В то же время в регионе зафиксирован новый очаг COVID-19 в Новоржевском РЭС.

Всего в Псковской области зарегистрировано 35 909 случаев заражения коронавирусом, 25 789 пациентов выздоровело, 320 человек умерло.