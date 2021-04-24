Россиянам дали советы по выбору мяса для шашлыка

12:39, 24 апреля 2021, ПАИ

Диетологи дали советы россиянам по выбору мяса для шашлыка, сообщает 360tv.ru.

В первую очередь необходимо проверять срок годности товара, а при выборе маринованного шашлыка отдавать предпочтение продукту, в котором меньше ингредиентов, отметила заместитель директора по лечебной работе клиники «Питание и здоровье» Дарья Русакова. Она напомнила, что за маринадом может скрываться несвежее мясо.

Сам маринад является отличной средой для размножения энтерококков, кишечных палочек, уточнила гастроэнтеролог Нурия Дианова.

«Где зелень и овощи, всегда существует риск получения земли, спор, бактерий и простейших. То, что потом даёт определенную схожую симптоматику с проявлением диарейного синдрома, нарушения процессов пищеварения», – отметила Нурия Дианова.

Также эксперты рекомендуют перед употреблением хорошо промывать мясо и прожаривать, так как полусырые куски являются потенциальными источниками заражения кишечными инфекциями, листериозом, сальмонеллезом или гельминтозами.