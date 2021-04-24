Ещё четыре человека скончались от коронавируса в Псковской области

12:53, 24 апреля 2021, ПАИ

В Псковской области от коронавируса скончались ещё четыре человека. С начала пандемии от COVID-19 умерли 324 человека. Такие данные приводит портал стопкоронавирус.рф.

Всего в Псковской области зарегистрировано 35 909 случаев заражения коронавирусом, 25 789 пациентов выздоровело.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.