96 объектов в Псковской области вошли в голосование по проведению благоустройства

13:13, 24 апреля 2021, ПАИ

96 объектов в Псковской области включены в список для рейтингового голосования по определению территорий для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Во время заседания рабочей группы по организации голосования руководитель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов сообщил, что всего от жителей Псковской области поступило 480 заявок. По его словам, объекты, которые не вошли в итоговый список, также будут на контроле профильных специалистов и при появлении возможности их приведут в порядок.

Также в ходе заседания руководитель ресурсного Центра развития добровольчества Псковской области Михаил Васильев доложил о готовности волонтёрского корпуса к проведению голосования. Вице-губернатор Псковской области Василий Осипов акцентировал внимание, что до начала рейтингового голосования добровольцев необходимо обеспечить всем необходимым – техническими средствами и брендированной продукцией.

По итогам совещания Василий Осипов положительно оценил готовность региона к проведению рейтингового голосования за объекты благоустройства и призвал детально и максимально оперативно прорабатывать все возникающие вопросы, чтобы граждане могли беспрепятственно сделать выбор.

Напомним, рейтинговое голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» пройдёт с 26 апреля по 30 мая. Проголосовать можно на специализированной платформе za.gorodsreda.ru, а также на стационарных пунктах голосования и при помощи волонтёров.