Михаил Ведерников: Мы вышли на субботник для того, чтобы сделать Псков чище

13:28, 24 апреля 2021, ПАИ

«Мы вышли на субботник для того, чтобы сделать город чище», – прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников своё участие во всероссийском субботнике, который сегодня проходит в Пскове. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

По словам Михаила Ведерникова, результат такой работы очевиден. «Я надеюсь, что со временем те, кто убирает, будут и от других требовать не мусорить», – отметил губернатор.

Отметим, что 24 апреля в регионах России проходит Всероссийский субботник. В Пскове старт всероссийском субботнику дали губернатор Михаил Ведерников, первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак, Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.

Михаил Ведерников вместе с волонтёрами убрал берег реки. Также глава региона вместе с министром строительства и ЖКХ посадили куст калины. Ещё один куст калины губернатор посадил вместе с Андреем Турчаком.