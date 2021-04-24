Три очага коронавируса остаются активными в Псковской области

14:20, 24 апреля 2021, ПАИ

По состоянию на вечер 23 апреля в Псковской области остаются активными три очага коронавируса, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Очаги COVID-19 продолжают «полыхать» в кардиологическом отделении Великолукской межрайонной больницы, в Псковской областной психиатрической больнице в Суханово и в Новоржевском РЭС.

Всего в Псковской области зарегистрировано 35 909 случаев заражения коронавирусом, 25 789 пациентов выздоровело, 324 человека умерли.