Выставка фотографий Бориса Скобельцына открылась в центральной библиотеке Пскова

16:12, 24 апреля 2021, ПАИ

В Центральной городской библиотеке Пскова открылась выставка «Псков земной и Псков небесный», посвящённая 100-летию со дня рождения архитектора, реставратора, фотохудожника, почётного гражданина Пскова, участника Великой Отечественной войны Бориса Скобельцына. Для этой выставки дочь Бориса Скобельцына Надежда подарила библиотеке на Конной несколько его фоторабот в авторской печати, сообщили Псковскому агентству информации в Псковской городской библиотеке.

Библиотекари подготовили к юбилею Бориса Скобельцына и ко Всемирному дню книги выставку «За оборону Пскова. В мирное время», на которой представлены изданные при жизни юбиляра и после альбомы с его фотографиями спасённых реставраторами псковских и новгородских памятников архитектуры.

Собравшимся на открытие выставки также была представлена программа «Борис Скобельцын – имя Пскова», которая началась с видеопрезентации «Из рода Скобельцыных» о дворянских корнях именитого псковского реставратора.

Все участники вечера смогли взять себе на память открытки с фотографиями Бориса Скобельцына, которые представлены на выставке.

Выставка фотографий Бориса Скобельцына в читальном зале библиотеки на Конной будет работать до 3 июня.