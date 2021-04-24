Дождь с мокрым снегом ожидается в Псковской области 25 апреля

17:45, 24 апреля 2021, ПАИ

25 апреля в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе составит ночью от -3 до +2 градусов, днём – от +5 до +10.

Будут дуть западный и юго-западный ветры со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет низким.