Псковичи смогут участвовать в формировании бюджета города

19:02, 24 апреля 2021, ПАИ

Жители Пскова смогут участвовать в формировании бюджета города, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

На заседании комитата по правовым вопросам и развитию местного самоуправления депутаты обсудили возможность введения формы инициативного бюджетирования. По данному вопросу будут назначены публичные слушания с целью обсуждения проекта решения Псковской городской Думы.

Инициативное бюджетирование – форма непосредственного участия населения в местном самоуправлении путём выдвижения инициатив по целям расходования определенной части бюджетных средств.

Оно основано на гражданской инициативе практик по решению вопросов местного значения при непосредственном участии граждан в определении и выборе объектов расходования бюджетных средств, а также последующем контроле за реализацией отобранных проектов.

В ряде регионов подобные практики реализуются, что позволяет достичь положительных системных социальных и экономических эффектов.