Псковичи смогут участвовать в формировании бюджета города
Жители Пскова смогут участвовать в формировании бюджета города, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.
На заседании комитата по правовым вопросам и развитию местного самоуправления депутаты обсудили возможность введения формы инициативного бюджетирования. По данному вопросу будут назначены публичные слушания с целью обсуждения проекта решения Псковской городской Думы.
Инициативное бюджетирование – форма непосредственного участия населения в местном самоуправлении путём выдвижения инициатив по целям расходования определенной части бюджетных средств.
Оно основано на гражданской инициативе практик по решению вопросов местного значения при непосредственном участии граждан в определении и выборе объектов расходования бюджетных средств, а также последующем контроле за реализацией отобранных проектов.
В ряде регионов подобные практики реализуются, что позволяет достичь положительных системных социальных и экономических эффектов.