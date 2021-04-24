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Общество

Псковичи смогут участвовать в формировании бюджета города

Жители Пскова смогут участвовать в формировании бюджета города, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

На заседании комитата по правовым вопросам и развитию местного самоуправления депутаты обсудили возможность введения формы инициативного бюджетирования. По данному вопросу будут назначены публичные слушания с целью обсуждения проекта решения Псковской городской Думы.

Инициативное бюджетирование – форма непосредственного участия населения в местном самоуправлении путём выдвижения инициатив по целям расходования определенной части бюджетных средств.

Оно основано на гражданской инициативе практик по решению вопросов местного значения при непосредственном участии граждан в определении и выборе объектов расходования бюджетных средств, а также последующем контроле за реализацией отобранных проектов.

В ряде регионов подобные практики реализуются, что позволяет достичь положительных системных социальных и экономических эффектов.

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