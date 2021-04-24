Кандидатуру на должность директора нового муниципального учреждения представили в Пскове

19:08, 24 апреля 2021, ПАИ

Вопрос о согласовании кандидатуры на должность руководителя муниципального автономного учреждения «Центр туризма и творческих индустрий Пскова» рассмотрели депутаты Псковской городской Думы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Как рассказала председатель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества администрации Пскова Кристина Кобызь, 26 апреля будет зарегистрировано новое муниципальное учреждение – «Центр туризма и творческих индустрий Пскова». В высокий туристический сезон предприятие будет активно заниматься деятельностью в сфере въездного туризма. В низкий сезон – работать с образовательными учреждениями: проводить, мастер-классы, экскурсии. Специалисты уже разработали несколько пешеходных туристических маршрутов и один – велосипедный по Окольному городу.

Она также представила кандидатуру на должность руководителя. Это Андрей Поляков, который в 2006 году окончил Псковский государственный политехнический институт по специальности «туризм и гостеприимство». Стаж его работы на руководящих должностях составляет три года.

Депутаты проголосовали за то, чтобы рекомендовать главе города вынести этот вопрос на сессию городской Думы, где они примут окончательное решение.