Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Крытый футбольный манеж с уличной спортивной инфраструктурой может появиться на «Электроне» в Пскове

Крытый футбольный манеж с уличной спортивной инфраструктурой может появиться на стадионе «Электрон» в Пскове. Об этом сообщил заместитель главы городской администрации Александр Коновалов в интервью изданию «Аргументы и Факты – Псков».

Александр Коновалов напомнил, что фактически в собственности муниципалитета находится территория непосредственно перед бассейном.

«Есть несколько путей развития этой территории. Первый – попытаться запроектироваться, войти в какую-нибудь федеральную инвестиционную программу и сделать там спортивное ядро. Второй путь, по которому мы сейчас идём, – это во взаимодействии с Российским футбольным союзом согласовать строительство крытого футбольного манежа вместе с уличной спортивной инфраструктурой и полностью за счёт средств федерации построить этот столь нужный объект», – рассказал замглавы администрации Пскова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Есть ли у вас сезонная аллергия?
Проголосовать >>>

24 апреля 2021

Определились победители детских забегов марафона «Псковжилстрой 2021»
24 апреля 2021

Седьмой этап Кубка России по ралли проходит в Псковской области
23 апреля 2021

Стадион «Машиностроитель» в Пскове будет оборудован системой распознавания лиц
23 апреля 2021

На муниципальные деньги провести ремонт стадиона «Локомотив» в Пскове невозможно
23 апреля 2021

Великолучане завоевали две бронзы на первенстве России по кикбоксингу
23 апреля 2021

В выходные в Великих Луках пройдет первенство России по ММА среди юношей 16-17 лет
23 апреля 2021

6 мая состоится легкоатлетическая эстафета на призы «Псковской правды»
20 апреля 2021

Суперлига Европы близка к расформированию

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Телефон/факс: (8112) 72-29-00
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования
Прайс-лист и техтребования на размещение рекламы в мобильной версии сайта

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...