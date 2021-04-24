Крытый футбольный манеж с уличной спортивной инфраструктурой может появиться на «Электроне» в Пскове

19:45, 24 апреля 2021, ПАИ

Крытый футбольный манеж с уличной спортивной инфраструктурой может появиться на стадионе «Электрон» в Пскове. Об этом сообщил заместитель главы городской администрации Александр Коновалов в интервью изданию «Аргументы и Факты – Псков».

Александр Коновалов напомнил, что фактически в собственности муниципалитета находится территория непосредственно перед бассейном.

«Есть несколько путей развития этой территории. Первый – попытаться запроектироваться, войти в какую-нибудь федеральную инвестиционную программу и сделать там спортивное ядро. Второй путь, по которому мы сейчас идём, – это во взаимодействии с Российским футбольным союзом согласовать строительство крытого футбольного манежа вместе с уличной спортивной инфраструктурой и полностью за счёт средств федерации построить этот столь нужный объект», – рассказал замглавы администрации Пскова.