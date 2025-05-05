Юношеские команды Псковской области открыли новый сезон ЮФЛ «Северо-Запад»

15:28, 05 мая 2025, ПАИ

Великолукская спортшкола «Экспресс» и клуб «Псков» открыли новый сезон Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) в Северо-Западном федеральном округе. Об этом ПАИ сообщили организаторы соревнований.

В нынешнем году ЮФЛ проходит в двух возрастных группах – среди юношей 16 и 17 лет. В первых играх старшей группы «Псков» на выезде проиграл «Балтике» – 1:3, а «Экспресс» дома выиграл у «Динамо-Вологды» – 3:2. У младших юношей псковичи также уступили «Балтике» – 0:1, а великолучане на своём поле обыграли «Динамо-Вологду» – 2:1.

Второй тур состязаний стартует 8 мая – в рамках него «Псков» на своём поле примет спортшколу № 5 из Калининграда. «Экспресс» второй тур пропускает.

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