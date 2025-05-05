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Команда Псковской области стартует на первенстве России по волейболу

Команда Псковской области по волейболу стартует на первенстве России среди юношей до 14 лет, которое проходит в Нижнем Новгороде. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер спортсменов Сергей Иванов.

Фото: ПАИ

Всего в соревнованиях участвуют 16 сильнейших команд России в своём возрасте. Псковская сборная под руководством Сергея Иванова играет в группе «Б» с действующими чемпионами России в своём возрасте нижегородскими волейболистами, а также коллективами из Сахалинской области и Красноярского края. Из каждой группы дальше пройдут по два лидера. «В Красноярском крае обычно одни из самых сильных команд. Конкретно про нашего соперника по группе ничего не могу сказать, но в своём федеральном округе они заняли третье место. Сахалинская область заняла второе место в своём округе. Группа достаточно хорошая», – отметил Сергей Иванов.

Всего сборную Псковской области представят десять человек. «Шестеро – наша основа, плюс два человека из Себежского района, они с нами и на Северо-Запад ездили. Ещё двоих мы взяли на усиление из Великого Новгорода, поскольку регламент это позволяет. Думаю, что в первую восьмёрку должны пройти в любом случае. Задача поставлена – быть в восьмёрке минимум. Максимум – в четвёрке сильнейших», – сказал псковский специалист.

Первая игра турнира для псковского коллектива стартует завтра, 6 мая. Сборная Псковской области сыграет с хозяевами турнира нижегородскими волейболистами. Начало в 12:00.

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