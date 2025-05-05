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Псковский филиал «Россельхозбанка»: Эстафета «Псковской правды» символизирует крепость духа, выносливость и всеобщее единение

Псковский региональный филиал АО «Россельхозбанк» примет участие в легкоатлетической эстафете «Псковской правды», посвящённой 80-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ПАИ сообщили в редакции.

Фото: ПАИ

Заместитель директора филиала Алексей Брижаха отметил, что коллектив всегда помнит о Великой Победе, завоёванной дедами и прадедами, и особенно в значимую круглую дату – 80 лет. Он подчеркнул, что для банка важно участвовать в традиционном псковском мероприятии, которое символизирует силу духа, выносливость и единение.

По его словам, сотрудники банка отзываются об эстафете только положительно. Команда «Россельхозбанка» участвует в этом спортивном событии уже не первый год.

Напомним, что эстафета «Псковской правды» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдёт в Пскове 6 мая. Подробности можно узнать по телефону (8 8112) 73-70-94.

Партнёр легкоатлетической эстафеты «Псковской правды» – федеральный контактный центр Smarter.

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