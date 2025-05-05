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Филиал фонда «Защитники Отечества» примет участие в эстафете «Псковской правды»

Команда филиала государственного фонда «Защитники Отечества» в Псковской области зарегистрировалась на легкоатлетическую эстафету на призы газеты «Псковская правда», посвящённую 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ПАИ сообщили в редакции.

Фото: ПАИ

В состав команды вошли ветераны боевых действий, жёны участников специальной военной операции, дети погибших бойцов и сотрудники филиала.

Представительница псковского филиала фонда сообщила, что они участвуют, чтобы поддержать традицию, созданную «Псковской правдой», и внести личный вклад в празднование 80-летия Победы. Она отметила, что хотя в эстафете соревнуются профессиональные команды, их коллектив решил бежать ради удовольствия, чтобы получить яркие впечатления и захотеть участвовать снова в следующем году.

Напомним, что эстафета «Псковской правды» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдёт в Пскове 6 мая. Подробности можно узнать по телефону (8 8112) 73-70-94.

Партнёр легкоатлетической эстафеты «Псковской правды» – федеральный контактный центр Smarter.

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