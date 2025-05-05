Определились финалисты второго дивизиона чемпионата Псковской области по хоккею

11:34, 05 мая 2025, ПАИ

Определились финалисты второго дивизиона чемпионата Псковской области по хоккею, сообщили ПАИ в региональной федерации хоккея.

В финале чемпионата сыграют команды «Псков» и «Невель». Псковичи заняли второе место в регулярном чемпионате. В 1/4 финала «Псков» обыграл команду «Барсы» – 5:1, а в полуфинальной серии до двух побед выиграли у «Евро-Керамики» – 2:1 (4:1, 1:2, 1:0). «Невель» в регулярном чемпионате занял пятое место. В плей-офф «Невель» переиграл команду «Родина-2» – 2:0 и победил коллектив «Красный город» с общим счётом 2:1 (2:4, 2:1, 4:3).

Первый матч финальной серии до двух побед пройдёт 17 мая. В серии за бронзу сыграют «Красный город» и «Евро-Керамика».

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