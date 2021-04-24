На праздновании Вербного воскресенья в Псковской области будет присутствовать полиция

19:54, 24 апреля 2021, ПАИ

Празднование Вербного воскресенья будет охраняться полицией. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Православный праздник Вербное воскресенье состоится 25 апреля. В период празднования будут дежурить стражи правопорядка: полицейские, сотрудники Росгвардии и народные дружинники.

Как сообщила пресс-служба, с утра до окончания религиозных мероприятий, места их проведения будут обследованы и взяты под усиленную охрану.