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Общество

Безработные псковичи обвиняются в краже имущества

Фото: pixabay.com

Полиция установила лица, подозреваемые в кражах на территории Псковской области. Ими оказались два безработных мужчины, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Первая кража совершена из гаража Новоржева. В хищении бензотриммера подозревается 32-летний безработный и ранее неоднократно судимый местный житель.

Вторую кражу совершили в дачном доме посёлка Дубрава-2 Великолукского района. У пенсионерки были похищены отопительный котел, радиаторы и стеклопакеты. В этом обвиняется безработный, ранее судимый местный житель 1989-го года рождения.

По данным преступлениям возбуждены уголовные дела и ведётся следствие.

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