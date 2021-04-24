Псковские ветеринары спасли закопанных котят

20:46, 24 апреля 2021, ПАИ

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Ветеринары клиники «Котонай» спасли откопанных котят. Об этом рассказала газета «Псковская правда».

Ещё слепых котят нашли во время прогулки с собакой псковичи.

«Малышей кто-то похоронил заживо. Хозяева собаки привезли котят в клинику, один из них не подавал признаков жизни», - рассказал ветеринар.

Как рассказала ассистент ветеринарного врача Анастасия Михайлова, котята были очень слабые. Одного из них она забрала себе и была уверена, что он не выживет.

«Каждые два часа нужно кормить специальной молочной смесью, имитирующая кошачье молоко, и после этого делать массаж, чтобы ребёнок сходил в туалет. Это нужно делать каждые два часа — независимо от того, день или ночь. Я уже думала, что делаю все зря - он угасал и угасал. Но каким-то чудом утром он ожил, начал хорошо пить, а не выплевывать молоко, стал кричать и требовать внимания», - рассказала Анастасия Михайлова.

Вскоре котятам нашли кормящую маму-кошку, и все малыши остались живы. На данный момент каждый из них уже обрёл любящие руки и свой дом.