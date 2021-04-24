В Псковской областной библиотеке пройдёт лекция о современных формах молодежного экстремизма
26 апреля Центр социальной, деловой и правовой информации областной библиотеки совместно с подразделением по делам несовершеннолетних УМВД по Псковской области проведёт открытую встречу на тему «Современные формы молодёжного экстремизма». Об этом сообщается на сайте библиотеки.
В рамках мероприятия слушатели смогут узнать основные правовые аспекты законодательства и разобраться в проблемах молодёжного экстремизма.
Спикером встречи выступит начальник подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области Ирина Борисова.
Встреча состоится 26 апреля в 12:00 в зале библиотеки на 3-м этаже (кабинет 312).
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