Губернатор назвал принципиальные для Псковской области решения, озвученные в послании президента

10:09, 25 апреля 2021, ПАИ

Сразу несколько решений, озвученных в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию 2021 года, имеют принципиальное значение для Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям региона в Instagram.

Ключевым, по его словам, является изменение бюджетной политики в отношении субъектов с высоким уровнем государственного долга. «Замещение коммерческих кредитов бюджетными, реструктуризация «ковидных» займов, инфраструктурные кредиты с низкой ставкой, – всё это позволяет нам с уверенностью рассчитывать на стабильное развитие. Это действительно очень мощное решение президента», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Он уточнил, что только по обязательным платежам по коммерческим кредитам регион выплатил 922 млн рублей в 2019-м году и 860 млн рублей – в 2020-м. Кроме того, текущее финансовое положение лишает Псковскую область пространства для манёвра – практически все средства идут на выполнение социальных обязательств.

«После речи главы государства нам удалось с коллегами коротко обсудить основные озвученные тезисы. Выражу общее мнение – безусловно, это послание задало новый тренд на ускоренное развитие регионов и социальной инфраструктуры», - отметил Михаил Ведерников.