Губернатор призвал псковичей обратить внимание на туры с кешбэком

10:25, 25 апреля 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей региона при планировании отдыха ознакомиться с предложениями региональных туроператоров, на которые распространяется кэшбек в размере 20%. Они представлены на сайте мирпутешествий.рф.

«Если вас что-то заинтересует – получится не только сэкономить, но и поддержать отрасль в непростое время», - заявил губернатор в еженедельном видеообращении на своей странице в Instagram.

Он напомнил, что решения по поддержке туризма озвучил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. «Эта отрасль серьёзно пострадала из-за ковида. Всплеск внутреннего спроса сгладил удар, но потеря иностранных туристов не прошла бесследно», - заметил Михаил Ведерников.

В частности, Псковскую область в 2020 году посетило 257 тыс. человек, – на 40% меньше, чем в 2019 году. Похожая статистика у псковских музеев – 800 тыс. посетителей против миллиона в довокидный год, и это с учётом онлайн-мероприятий.