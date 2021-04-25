Три Татьяны в Дновском районе получили от губернатора велосипеды для работы в соцсфере

12:35, 25 апреля 2021, ПАИ

Осенью прошлого года работники социальной сферы обратились к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову с просьбой выделить им для работы велосипеды. По поручению главы региона вопрос был решён, сообщает газета «Дновец».



В Дновский район поступило три велосипеда. Двухколесный личный транспорт получили сразу три Татьяны – Кирсанова, Врублевская, и Григорьева. Все трое – социальные работники, обслуживающие пожилых и инвалидов в городе и на селе.



«Татьяна Врублевская и Татьяна Григорьева живут в деревне Белая, у одной – семь подопечных, у другой – девять. Татьяна Кирсанова работает в Дно. Под её опекой десять пожилых. Живут они в разных частях Дно – в Черёмушках, в районе нового завода, Дновском массиве, в районе бывшего ПМК. Часто им приходится добираться за несколько километров в окрестные деревни», - пишет издание.



