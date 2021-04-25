Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Три Татьяны в Дновском районе получили от губернатора велосипеды для работы в соцсфере

Осенью прошлого года работники социальной сферы обратились к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову с просьбой выделить им для работы велосипеды. По поручению главы региона вопрос был решён, сообщает газета «Дновец».

В Дновский район поступило три велосипеда. Двухколесный личный транспорт получили сразу три Татьяны – Кирсанова, Врублевская, и Григорьева. Все трое – социальные работники, обслуживающие пожилых и инвалидов в городе и на селе.

«Татьяна Врублевская и Татьяна Григорьева живут в деревне Белая, у одной – семь подопечных, у другой – девять. Татьяна Кирсанова работает в Дно. Под её опекой десять пожилых. Живут они в разных частях Дно – в Черёмушках, в районе нового завода, Дновском массиве, в районе бывшего ПМК. Часто им приходится добираться за несколько километров в окрестные деревни», - пишет издание.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Есть ли у вас сезонная аллергия?
Проголосовать >>>

25 апреля 2021

Транспортные полицейские провели в Печорах викторину для «трудных» подростков

25 апреля 2021

В турнире по настольному теннису призовое место занял печерянин
25 апреля 2021

Александр Гинцбург назвал новые сроки окончания пандемии коронавируса

25 апреля 2021

В Пскове прошли основные старты марафона Псковжилстрой
25 апреля 2021

В любви к порядку Михаил Ведерников призвал брать пример с птиц
25 апреля 2021

ФОТОФАКТ: В Полистовском заповеднике весну встречают барсук, лиса и рысь
25 апреля 2021

Минтруд предложил упразднить ежеквартальное установление величины прожиточного минимума
25 апреля 2021

Псковские спасатели напомнили горожанам о необходимости подготовки дачи к новому сезону

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Телефон/факс: (8112) 72-29-00
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования
Прайс-лист и техтребования на размещение рекламы в мобильной версии сайта

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...