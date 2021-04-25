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Общество

Псковские спасатели напомнили горожанам о необходимости подготовки дачи к новому сезону

Переда началом дачного сезона необходимо проверить состояние потенциальных источников повышенной опасности. Это печное и газовое оборудование, электроприборы и электрические сети, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС региона.  

«В зимний период проводка и электрические приборы могут отсыреть и стать причиной короткого замыкания. Поэтому, при первых посещениях дачи в новом сезоне необходимо уделить пристальное внимание электропроводке.  А при включении приборов в электрическую сеть, убедится, что не слышно характерного для короткого замыкания треска и не ощущается запаха горелой изоляции. В случае обнаружения подобных признаков неисправности, немедленно отключите прибор от сети, обесточьте дом, и обратитесь за помощью к специалистам», - отметили в ведомстве.

Как проверить?

Кроме этого необходимо проверить состояние печей и дымоходов. Для этого протопите печь небольшим количеством топлива и постоянно осматривайте ее на предмет появления дыма из возможных трещин.

При эксплуатации печного отопления запрещается топить печи, имеющие трещины, а также неисправную дверцу топки. Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними детям.  Располагать топливо, другие горючие материалы и вещества на предтопочном листе.

Нельзя применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Топить углем, коксом и газом печи, не предусмотренные для этих видов топлива, перекаливать печи.

Обращайтесь за помощью

На случай пожара или загорания необходимо иметь в удобном и доступном месте первичные средства пожаротушения: бочки с водой, ведро, приставную лестницу, топор и лопату, а лучше всего – огнетушитель.

Если пожар все же произошел – не теряйтесь! Вызовите пожарную охрану по телефонам «01», «101» или «112», зовите на помощь соседей, а сами до приезда профессиональной помощи сообща начинайте спасение людей и тушение загорания всеми доступными средствами.

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Псковские спасатели напомнили горожанам о необходимости подготовки дачи к новому сезону

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