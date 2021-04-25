Минтруд предложил упразднить ежеквартальное установление величины прожиточного минимума

14:42, 25 апреля 2021, ПАИ

Минтруд разработал проект приказа, согласно которому ведомство сразу сможет «убить двух зайцев». Признать утратившим силу положение о потребительской корзине в России и упразднить ежеквартальное установление величины прожиточного минимума.

«Проект приказа министерства труда и социальной защиты РФ и Федеральной службы государственной статистики «О признании утратившим силу приказа Министерства труда и социальной защиты РФ и Федеральной службы государственной статистики от 11 марта 2013 года "Об утверждении перечня продуктов питания - представителей для определения уровня потребительских цен на продукты питания при исчислении величины прожиточного минимума» разработан в связи с принятием федерального закона от 29 декабря 2020 года», - говорится в документе.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал нововведение. О напомнил, что в конце 2020 года Дума приняла закон о расчете МРОТ и прожиточного минимума, исходя из медианного дохода, а не потребительской корзины, как было раньше.

«Потребительская корзина теперь законодательно не закреплена. У нас рассчитывается теперь медианный среднедушевой доход, который и определяет прожиточный минимум. В том законе была норма, в соответствии с которой ежеквартальный прожиточный минимум не рассчитывается», - пояснил Нилов.