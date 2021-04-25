Александр Гинцбург назвал новые сроки окончания пандемии коронавируса

16:25, 25 апреля 2021, ПАИ

По мнению главы центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга пандемия коронавируса в России завершится с большой долей вероятности в ноябре, передает Интерфакс.

«Реалистичнее всё же ноябрь месяц», - сказал он, отвечая на вопрос Зарубина о сроках окончании пандемии в стране.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко согласился с тем, что окончание пандемии произойдет после того, как россияне вакцинируются. В воскресенье оперштаб сообщил, что еще 8780 коронавирусной инфекцией нового типа выявлено в РФ за минувшие сутки. Скончались от COVID-19 за сутки 332 человека.