В Печорах избавились от многолетней свалки мусора на территории кладбища

18:03, 25 апреля 2021, ПАИ

В Печорах избавились от многолетней свалки мусора на территории кладбища, пишет «Печорская правда». Долгие годы жителям Печор приходилось бороться с мусором самостоятельно. Этой весной им помогла администрация поселения.

«Хочу выразить благодарность администрации ГП «Печоры» за ликвидацию свалки на территории кладбища. Двадцать четыре года, с 1997 -го года, мы боролись с ней в одиночку. Каждый раз выносили старые венки, цветы, кресты, мешки с мусором, вешали объявления, взывая людей к совести. Всё бесполезно. И 23 апреля, идя на кладбище, готовились к тому же, пришли, а её нет. Словами не выразить, как мы рады, спасибо!», - написала в редакцию

печерянка Наталия Иванова.