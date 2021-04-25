В областном чемпионате по хоккею победила команда «Новоржев»
Победой со счетом 3:1 завершилась для хоккейной команды «Новоржев» встреча с ХК «Гвардия ПЭМЗ», сообщает редакция газеты «Земля Новоржевская». Очередная игра областного чемпионата прошла в Ледовом дворце.
Лучшим игроком матча признан Владимир Кочергин. После дюжины игр с двенадцатью очками новоржевская команда занимает четвертое место в группе. На её счету шесть выигрышей и столько же поражений.
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