Псковскую область в объективе Бориса Скобельцына можно увидеть на выставке 29 апреля

08:10, 26 апреля 2021, ПАИ

29 апреля в Музее истории города Печоры откроется выставка авторских фотографий архитектора, почетного гражданина Пскова Бориса Скобельцына. Это совместный выставочный проект с московским Международным центром Рерихов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псково-Изборского музея-заповедника.

На выставке, приуроченной 100-летнему юбилею Скобельцына, будут представлены более 100 фотографий памятников архитектуры Псковской и Новгородской земли.

Личная фототека Скобельцына насчитывает более 10 тысяч снимков - памятники архитектуры, пейзажи, народное творчество и самодеятельность, современное строительство, гражданские, сельские, историко-революционные памятники, сады и парки, старинные усадьбы, пушкинские места.

Сам себя он считал фотолюбителем, но занимался этим необычайно серьезно. «Он прекрасный художник, знающий и чувствующий композицию кадра, будь то человек или природный или архитектурный мотив», - говорил о нем художник Петр Оссовский.

Фотоработы Скобельцына хранятся во многих музеях страны: в Государственном Эрмитаже, Государственном Музее этнографии народов России, Музее архитектуры имени Щусева в Москве и других.